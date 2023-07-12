Великобритания намерена объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Великобритания, как ожидается, в ближайшее время объявит о поставках новой крупной партии вооружений и военной техники Украине, сообщил офис британского премьер-министра.

В сообщении говорится, что этот пакет будет включать дополнительные боеприпасы и боевые машины, а также 50 млн фунтов стерлингов на ремонт техники и создание нового реабилитационного центра для военнослужащих".

В частности, планируется поставить Киеву дополнительные боеприпасы к ранее отправленным на Украину танкам Challenger 2, более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, включая боевые разведывательные гусеничные машины.

В сообщении приводится заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который подчеркнул, что Лондон "усиливает меры по защите Украины в долгосрочной перспективе".

Он также сказал: "Поддержка (Украины - ИФ) на пути к членству в НАТО в сочетании с официальными многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО пошлет сильный сигнал (...) и вернет мир в Европу".

Даунинг-стрит также отметил, что партнеры по G7, как ожидается, "на полях" проходящего в Вильнюсе саммита НАТО согласуют в среду меры по обеспечению безопасности Украины, в которых "будет указано, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, сдерживать и реагировать на любое будущее нападение".

"Это первый случай, когда такое количество стран согласовало всеобъемлющее долгосрочное соглашение о безопасности такого рода с другой страной", - подчеркивается в сообщении.

Предполагается, что члены "большой семерки" обязуются предоставить Киеву "больше оборонной техники и оборудования, увеличить и ускорить обмен разведданными, усилить защиту от кибер- и гибридных угроз, расширить учебные военные программы, а также будут развивать промышленную базу Украины",- отметил офис Сунака.