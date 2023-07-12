Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением

Лидеры стран "семерки" также будут добиваться от РФ возмещения ущерба Киеву

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 в своем заявлении о гарантиях безопасности Украине сообщат о готовности передавать этой стране современное вооружение, сообщает итальянская газета Il Sole 24 ore.

Согласно тексту заявления, попавшему в распоряжение газеты до официальной публикации, в G7 будут готовы "предоставлять современное вооружение, которое можно применять на суше, в воздухе и на море". Приоритетом будут ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие, бронетехника и боевая авиация.

Кроме того, G7, по данным газеты, предупредит, что не будет размораживать активы РФ до тех пор, пока Москва не возместит Украине "ущерб, понесенный в ходе боевых действий".

Ожидается, что позже в среду лидеры стран G7 озвучат в Вильнюсе гарантии безопасности, которые будут готовы дать Украине после завершения конфликта.

G7 Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

G7 обещает развивать оборонную промышленность Украины и делиться с ней разведданными

Страны G7 помогут Украине укрепить вооруженные силы

Эрдоган попросил Испанию содействовать процессу вступления Турции в ЕС

Эрдоган попросил Испанию содействовать процессу вступления Турции в ЕС

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

Великобритания отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2

Умершие знаменитости

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера

В НАТО отметили необходимость реализации новых оборонных планов до конца года

В Вильнюсе пройдет первое заседание совета Украина - НАТО

В Вильнюсе пройдет первое заседание совета Украина - НАТО

Что случилось этой ночью: среда, 12 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });