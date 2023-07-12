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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Глава МИД Италии заявил о согласии всех стран НАТО принять Украину в альянс

Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет, отметил Антонио Таяни

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Среди стран НАТО нет противников присоединения Украины к альянсу, единственный вопрос - когда именно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии Антонио Таяни.

"По сути, решение принять Украину в НАТО уже принято. Вопрос лишь в том, когда это произойдет", - приводят его слова итальянские СМИ.

Таяни отметил, что в НАТО есть и согласие по поводу того, что Киев не может вступить в альянс, пока не закончатся боевые действия.

"Это не может состояться во время боевых операций, так как в противном случае мы бы столкнулись с риском эскалации конфликта. Мы все подумали, что нужно принять Украину в НАТО после завершения конфликта", - сказал министр.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию, однако не стали указывать, когда именно этот процесс завершится.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что на его взгляд Украина станет членом НАТО, но не в ближайшем будущем.

НАТО Украина Италия
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