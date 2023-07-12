Зеленский назвал результаты саммита НАТО успешными для Украины

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным результатом саммита НАТО отказ от Плана действий по членству на пути Украины в альянс.

"Важный результат - это признание, что Украина не нуждается в Плане действий по членству", - цитируют украинские СМИ его заявление на пресс-конференции в Вильнюсе в среду.

"Я думаю, что это успех на саммите для Украины", - сказал он.

"Можем констатировать, что результаты саммита хороши, но, если бы было приглашение (в НАТО - ИФ), они были бы идеальны", - заключил Зеленский.

Накануне стало известно, что союзники по НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе 11 июля.