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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Столтенберг заявил о невозможности принять Украину в НАТО до завершения боевых действий

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Все страны НАТО придерживаются точки зрения, что Украину нельзя принять в организацию, пока в этой стране идут боевые действия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"На Украине идет война (...), я думаю, все союзники согласны, что пока она в разгаре, не время делать Украину полноценным членом альянса", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Одновременно с тем, по его словам, для потенциального приема в НАТО Украина должна модернизировать до определенного уровня свои институты в сфере обороны и безопасности, усилить органы государственного управления, в том числе для борьбы с коррупцией. Генсек напомнил, что подобные требования предъявляли при каждом новом расширении альянса в отношении его будущих членов.

Он пояснил, что лишь таким образом можно обеспечивать взаимодополняемость между вооруженными силами разных членов альянса.

Ранее во вторник Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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