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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Российские военные обвинили ВВС США в опасном маневрировании в коридорах для лайнеров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии боевыми самолетами западной коалиции, возглавляемой США, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов в среду.

"В районе зоны Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" коалиции", сказал он.

"Данные незаконные полеты боевых самолетов коалиции создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - подчеркнул Гуринов .

Ранее 11 июля от единого диспетчерского центра управления воздушным движением Сирии поступила информация, что 24 гражданских рейса, с 12:02 до 18:32 UTC (15:02-21:32 по Москве) совершали полет в границах международной воздушной трассы на юге Сирии в соответствии с одобренным "флайт-планом" и правилами ИКАО под управлением единого диспетчерского центра управления воздушным движением Сирии.

Однако в воздушном пространстве САР над районом Эт-Танф экипажи столкнулись с тем, что боевые самолеты "коалиции" в течение от четырех до пяти минут совершали опасное маневрирование вблизи гражданских судов. Это создавало угрозу жизни пассажиров и вынуждало пилотов переходить на управление в ручном режиме.

По словам Гуринова, "подобные действия авиации "коалиции" демонстрируют пренебрежение нормами международного права, подвергают опасности жизнь и здоровье мирных граждан и могут расцениваться как акт агрессии в отношении гражданских самолетов, не представляющих никакой угрозы силам "коалиции".

Гуринов также сообщил о 10 случаях нарушений протокола деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции, возглавляемой США

F-16 ВВС США Сирия
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