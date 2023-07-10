Военные РФ заявили о новых нарушениях со стороны западной коалиции в небе над Сирией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии заявили о нарушениях летательными аппаратами стран западной коалиции воздушного пространства, закрытого для полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений.

"За сутки зафиксировано 13 случаев нарушения механизма деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалиции", в том числе в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства САР парой истребителей F-16, парой истребителей "Тайфун" и одним самолетом МС-12 "коалиции".