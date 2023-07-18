Российские военные снова заявили о нарушениях со стороны коалиции США в небе Сирии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о 14 нарушениях протоколов о деконфликтации в Сирии со стороны американских беспилотников, а также о шести нарушениях сирийского воздушного пространства истребителями F-16 и "Тайфун".

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов во вторник.

По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей "F-16" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции".

"Российская сторона в очередной раз подчеркивает, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - сказал Гуринов.