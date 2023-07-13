Истребители КНР проследили за полетом военного самолета США над Тайваньским проливом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon в четверг утром совершил полет над Тайваньским проливом, в то время как Народно-освободительная армия Китая наращивает активность в районе Тайваня, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Истребители ВВС КНР отслеживали полет американского самолета.

"Китайские военные реагировали на эту ситуацию в соответствии с правовыми нормами и воинским уставом", - говорится в заявлении Восточного командования театра военных действий НОАК.

В свою очередь Седьмой флот США обнародовал заявление, согласно которому полет Boeing P-8 Poseidon проходил в международном воздушном пространстве и демонстрировал стремление Вашингтона добиваться "свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона".

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", который воспрещает параллельно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. В свою очередь власти США заявляют о приверженности сохранению статус-кво на Тайване и выступают против односторонних изменений его любой из сторон.

Тем временем, отмечает SCMP, за последние дни НОАК усилил активность в Тайванском проливе. Во вторник тайванские военные засекли около Тайваня 33 самолета и девять кораблей НОАК, в среду - 38 самолетов и тоже девять кораблей.

На прошедшем саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг утверждал, что власти КНР угрожают Тайваню, выступают против основанного на правилах международного порядка. В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь накануне заявил, что укрепление НАТО связей со странами Индо-Тихоокеанского региона лишь ухудшает обстановку в нем.