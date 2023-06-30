Госдеп США разрешил военные поставки Тайваню на $440 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню боеприпасов и военного оборудования на сумму $440,2 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности при Пентагоне.

В частности, в сообщении уточняется, что одобрены поставки 30 мм боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму $332,2 млн, а также запасных и ремонтных частей для военных транспортных средств на $108 млн.

Агентство сообщило, что поставки будут осуществляться в рамках Соглашения о совместной логистической поддержке (CLSSA).

Предполагаемая продажа "не окажет никакого негативного влияния на готовность обороны США", подчеркнуло агентство.

Военные поставки США тайваньскому режиму вызывают резкую реакцию в Пекине, который рассматривает их как нарушение принципов установления дипотношений между двумя странами, суверенитета Китая и вмешательство в его внутренние дела, а также поддержку Вашингтоном идеи независимости Тайваня.