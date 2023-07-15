Апелляционный суд заблокировал запрет на контакты Белого дома с компаниями соцсетей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд США временно заблокировал решение судьи штата Луизиана Терри Даути, которое запрещало сотрудникам администрации президента и правительственных ведомств общение с компаниями социальных сетей, сообщает телеканал CNN.

Чиновники выразили обеспокоенность тем, что этот шаг может оказать "сдерживающий эффект" на реагирование правительства на дезинформацию, связанную с президентскими выборами 2024 года, говорится в сообщении.

Американский Минюст обжаловал решение Даути, и 5-й окружной апелляционный суд в пятницу ускорил рассмотрение апелляции, временно заблокировав решение судьи Луизианы временно, отмечает телеканал.

Как сообщалось, Даути мотивировал свое решение тем, что Белый дом мог нарушить первую поправку к конституции Соединенных Штатов, подвергнув цензуре неблагоприятные для него мнения в соцсетях относительно пандемии COVID-19.

Первая поправка запрещает федеральным властям и властям штатов посягать на свободу слова и прессы.

Запрет касается министра здравоохранения США Хавьера Бесерру, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и всех сотрудников Минфина и Минюста.

В решении судьи упоминается широкий круг тем, которые, по его словам, "были подавлены" в социальных сетях по настоянию сотрудников президентской администрации, включая противодействие вакцинам против COVID-19, теорию утечки коронавируса из лаборатории, сомнения в справедливости результатов выборов 2020 года, протесты против действующего главы государства Джо Байдена, утверждения, что история с ноутбуком его сына Хантера Байдена - правда.

"Это целенаправленное подавление консервативных идей является прекрасным примером дискриминации точки зрения в политической практике", - заявил Даути.

Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри приветствовал это решение, назвав его "историческим судебным запретом" против администрации Байдена, поскольку оно не позволит чиновникам "подвергать цензуре основные политические высказывания простых американцев в социальных сетях".