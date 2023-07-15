Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Что случилось этой ночью: суббота, 15 июля

Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под стражу, США изучают варианты военного противодействия ВКС РФ в Сирии, Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США рассматривают возможные военные варианты противодействия ВКС России в Сирии. По словам представителя Пентагона, действия российской авиации "осложнили усилия по нанесению удара по лидеру группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) в прошлые выходные".

- Наместника Киево-Печерской лавры Митрополита Павла отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 33 млн гривен. Архиерей заявил, что с обвинениями он не согласен и что денег на залог у него нет.

- Федеральный апелляционный суд США заблокировал запрет на контакты администрации президента с компаниями соцсетей. Белый дом в апелляции выразил обеспокоенность тем, что ограничение может оказать "сдерживающий эффект" на реагирование на дезинформацию, связанную с президентскими выборами 2024 года.

- Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира Большого шлема в британском Уимблдоне.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты с новой партией спутников Starlink

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты с новой партией спутников Starlink

США рассматривают возможные военные варианты противодействия российским ВКС в Сирии

Апелляционный суд заблокировал запрет на контакты Белого дома с компаниями соцсетей

Не менее 289 детей беженцев погибли или пропали в Средиземном море с начала года

Не менее 289 детей беженцев погибли или пропали в Средиземном море с начала года

Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под стражу

Польского врача обвинили в попытке вынести из клиники в ботинке биообразец Саакашвили

Польского врача обвинили в попытке вынести из клиники в ботинке биообразец Саакашвили

Что произошло за день: пятница, 14 июля

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета объемом $886 млрд

Китай обвинил США в милитаризации космоса

Китай обвинил США в милитаризации космоса

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных

Минобороны Белоруссии сообщает об участии вагнеровцев в тренировке военных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });