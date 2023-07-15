Что случилось этой ночью: суббота, 15 июля

Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под стражу, США изучают варианты военного противодействия ВКС РФ в Сирии, Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США рассматривают возможные военные варианты противодействия ВКС России в Сирии. По словам представителя Пентагона, действия российской авиации "осложнили усилия по нанесению удара по лидеру группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) в прошлые выходные".

- Наместника Киево-Печерской лавры Митрополита Павла отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 33 млн гривен. Архиерей заявил, что с обвинениями он не согласен и что денег на залог у него нет.

- Федеральный апелляционный суд США заблокировал запрет на контакты администрации президента с компаниями соцсетей. Белый дом в апелляции выразил обеспокоенность тем, что ограничение может оказать "сдерживающий эффект" на реагирование на дезинформацию, связанную с президентскими выборами 2024 года.

- Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира Большого шлема в британском Уимблдоне.