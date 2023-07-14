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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под стражу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен, сообщили в пятницу вечером украинские СМИ.

Накануне Служба безопасности Украины расширила круг обвинений в адрес митрополита. В вину архиерею вменяется интервью, в котором он отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, утверждалось, что митрополит назвал СВО "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года, и эти слова также стали поводом для обвинений.

Уже не первый месяц митрополит Павел находится под домашним арестом. Санкции статей, предъявленных наместнику лавры, предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее митрополит в своем видеообращении сообщил, что ему ставили ультиматум: прекращение уголовного преследования в обмен на выселение монахов из лавры и переход в неканоническую Православную церковь Украины. От сделки он отказался, поэтому домашний арест был продлен.

Сразу после заседания 62-летний архиерей был увезен в СИЗО. Арест продлится до 14 августа. Митрополит заявил, что с обвинениями не согласен и что денег на залог у него нет.

Украина Киево-Печерская лавра митрополит Павел
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