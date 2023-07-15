США рассматривают возможные военные варианты противодействия российским ВКС в Сирии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона заявил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам представителя американского Минобороны, действия российской авиации "осложнили усилия по нанесению удара по лидеру группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) в прошлые выходные".

Чиновник отметил, что "российская военная активность (...) проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию".

Он добавил, что США "стали свидетелями" такого сотрудничества, включающего кооперацию, планирование и обмен разведданными, в основном между российскими и иранскими руководителями среднего звена сил "Кудс" (иранское военное подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции) в Сирии.

В то же время, по словам представителя Пентагона, "США не верят, что российская авиация планирует сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты". Однако у них есть опасения что российские пилоты могут сбивать беспилотники Reaper, а "Москва считает, что такого рода действия не получат серьезного военного ответа".

В качестве примера АР приводят мартовский инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Инцидент обострил напряженность в отношениях между двумя странами, "но не привел к прямому военному ответу", напоминает агентство.

Как сообщил накануне заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Гуринов, за предыдущие сутки в Сирии зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов международной коалиции, возглавляемой США.

"Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - сказал Гуринов.