В США заявили о готовности к любому развитию событий с "зерновой сделкой"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне готовы к любому сценарию развития событий с черноморской зерновой инициативой, срок действия которой истекает 17 июля, заявил в воскресенье в интервью CBS советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы к любому сценарию и работаем в тесном контакте с Украиной по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о продлении "зерновой сделки".

Салливан добавил, что у него нет информации, которая указывала бы на судьбу этого соглашения.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил главе ЮАР Сирилу Рамафозе в телефонном разговоре, что обязательства по "зерновой сделке" остаются невыполненными.