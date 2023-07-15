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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

ООН сообщила, что "зерновая сделка" позволила экспортировать 32,8 млн т продукции

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Черноморская зерновая инициатива за почти год работы позволила вывезти из украинских портов 32,8 млн тонн агропродукции, сообщает в субботу офис координатора ООН.

Отмечается, что в настоящее время в рамках инициативы работает только одно судно - TQ Samsun: на него грузят зерно в порту Одессы.

Срок действия инициативы истекает 17 июля, напоминают в ООН. Соглашение продолжит работать, если участники (Россия, Украина, Турция, ООН) его продлят.

Зерно и другие продовольственные товары в рамках инициативы экспортировали в 45 стран на трех континентах. В частности, 46% поставили в Азию, 40% - в Западную Европу, 12% - в Африку. 51% экспортированного продовольствия - кукуруза, 27% - пшеница, 6% - подсолнечный жмых, 5% - подсолнечное масло, 4% - ячмень, 3% - рапс, 4% - другое продовольствие.

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При этом ООН констатирует, что инициатива пока не позволила экспортировать российское удобрение через Украину. "Инициатива предусматривает экспорт удобрений, в том числе - аммиака. Такого экспорта в рамках инициативы не было", - говорится в сообщении. В нем напоминается, что для такого экспорта необходима работа аммиакопровода, соединяющего Тольятти с украинским портом Южный. 5 июня, отмечает ООН, поступили сообщения о повреждениях на аммиакопроводе.

Украина ООН
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