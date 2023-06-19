Британия намерена сохранить санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Великобритания приняла закон, предусматривающий сохранение санкций в отношении России до тех пор, пока она не выплатит Украине компенсацию, сообщает британский МИД.

Об этом говорится в документе, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.

Кроме того, Лондон "устанавливает порядок передачи российских замороженных активов на восстановление Украины".

В мае британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон уже ввел санкции против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц из России, заморозив активы в Великобритании на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов. По его словам, санкции Лондона затронули торговлю товарами между Великобританией и Россией на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов.