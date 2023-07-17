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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Глава Еврокомиссии осудила выход РФ из "зерновой сделки"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила прекращение со стороны России черноморской зерновой инициативы, "несмотря на усилия ООН и Турции".

"ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира", - заявила глава ЕК в понедельник в твиттере.

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Она также сообщила, что ЕС продолжит содействие вывозу агропродовольственных товаров с Украины на мировые рынки через "коридоры солидарности".

Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки", заявила журналистам в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.

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