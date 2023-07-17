Генсека ООН разочаровало отклонение его предложений по зерновой сделке

Гутерриш при этом пообещал продолжить усилия по возобновлению договоренностей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование в связи с тем, что его предложения по черноморской инициативе отклонили, но пообещал продолжить усилия, чтобы продукция из России и Украины поступала на мировые рынки.

"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения не приняли. Но это не остановит наши усилия по облегчению доступа на мировые рынки для продовольственных продуктов и удобрений России и Украины", - сказал он.

По его словам, ему известно о сохранении "некоторых препятствий" для российской продукции и удобрений, но в то же время многие из них ООН уже устранила.

Москва 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки". Российский МИД объявил, что с 18 июля сделка прекратит свое действие, но российская сторона будет готова ее возобновить, как только российская часть сделки будет выполнена.