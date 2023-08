Berkshire во II квартале сократила долю в Activision Blizzard

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале сократила доли в Activision Blizzard Inc. и General Motors Co.

В то же время Berkshire приобрела акции трех американских застройщиков - D.R. Horton Inc., Lennar Corp. и NVR Inc. - на общую сумму $814 млн, говорится в материалах, направленных инвесткомпанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Основная часть этой суммы - $726 млн - пришлась на бумаги D.R. Horton Inc.

Berkshire сократила долю в Activision Blizzard на 70%, в GM - на 45%. Кроме того, инвесткомпания Баффета продала часть принадлежащих ей акций Chevron Corp., Celanese Corp. и Globe Life Inc.. Она полностью вышла из бумаг страхового брокера Marsh & McLennan.

Хедж-фонд Pershing Square Capital Management, принадлежащий миллиардеру Биллу Акману, несколько увеличил долю в Alphabet Inc. в минувшем квартале, продав при этом часть акций Chipotle Mexican Grill Inc. и Lowe's Cos..

Инвестиционная компания Third Point LLC, принадлежащая миллиардеру Дэниэлу Лебу, во втором квартале приобрела акции Uber Technologies Inc. на сумму $120 млн, Amazon.com Inc. на $535 млн и Nvidia Corp. на $212 млн. В предыдущем квартале бумаг этих компаний в ее портфеле не было.

Third Point также увеличила вложения в акции Activision Blizzard, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) и Alibaba Group Holding Ltd.

Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, в апреле-июне приобрел акции компаний, ориентированных на сферу искусственного интеллекта, - AMD, Nvidia и Microsoft Corp. В то же время Soros Fund избавился от акций поставщика облачных решений Salesforce Inc. и продал часть бумаг Snowflake Inc.