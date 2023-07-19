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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ЕС предложит создать фонд для помощи украинской армии в течение четырех лет

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует выделить до 20 млрд евро на обеспечение Украины вооружением в течение следующих четырех лет, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"ЕС предложит создать специальный фонд для снабжения вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет на сумму до 20 млрд евро", - сообщили изданию пять дипломатов, знакомых с планом ЕС.

При этом, сумма в 20 млрд евро представляет собой так называемый "потолок", нет гарантии того, что все эти деньги будут израсходованы, подчеркивается в сообщении.

"Инициатива не предполагает прямой оплаты Евросоюзом украинского вооружения. Вместо этого Брюссель помог бы странам покрыть их собственные расходы на закупку и безвозмездную передачу таких позиций, как боеприпасы, ракеты и танки. Она также предполагает содействие в оплате расходов на обучение украинских военнослужащих", - говорится в статье.

Отмечается, что "новое предложение было направлено странам ЕС для рассмотрения в понедельник", при этом министры иностранных дел ЕС обсудят его в четверг в Брюсселе.

"Цель заключается в том, чтобы одобрить это предложение к осени", - сообщили два источника.

В свою очередь высокопоставленный чиновник ЕС сообщил изданию, что средства, выделенные уже существующему Европейскому фонду мира (EPF), используемому для военной помощи Киеву, скоро будут исчерпаны.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования деятельности ЕС в области совместной внешней политики и политики безопасности "с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности".

Брюссель Евросоюз
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