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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Президент Южной Кореи обсуждал в Киеве военные поставки и гуманитарную помощь Украине

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе необъявленного визита в Киев обсуждал вопросы предоставления Украине гуманитарной помощи, а также военные поставки, сообщает агентство "Ренхап".

"Юн Сок Ель объявил о пакете дополнительной помощи Украине, включая военные поставки и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении о возвращении главы государства из поездки в Вильнюс, Варшаву и Киев.

Он нанес визит на Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, "продемонстрировав решительную поддержку Киева", пишет агентство.

Отмечается, что перед поездкой в Варшаву Юн Сок Ель поприсутствовал на саммите НАТО в Вильнюсе, "чтобы продемонстрировать приверженность углублению сотрудничества с военным альянсом".

В Польше южнокорейский лидер обсудил с президентом Анджеем Дудой углубление двустороннего стратегического партнерства и "сотрудничество в вопросах послевоенного восстановления Украины", добавляет "Ренхап".

До последнего времени Южная Корея отказывалась напрямую поставлять Украине оружие, ограничиваясь гуманитарной помощью, чтобы сохранить стабильность в отношениях с Россией, заявил в апреле представитель администрации южнокорейского лидера.

"Причина, по которой мы не идем на это, заключается в том, что необходимо поддерживать стабильность в отношениях между Россией и Южной Кореей, поддерживая при этом курс международного сообщества по защите свободы украинского народа", - пояснил чиновник.

При этом ранее Юн Сок Ель не исключил возможность и военной помощи Украине.

Южная Корея Юн Сок Ель Украина
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