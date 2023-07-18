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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Глава Пентагона выразил уверенность, что США дадут гарантии безопасности Украине

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин во вторник выразил уверенность в том, что США, как и другие страны, заключат двусторонние соглашения с Украиной по предоставлению гарантий безопасности.

"Мы можем ожидать, что страны G7 заключат двусторонние соглашения с Украиной в будущем, и США, со своей стороны, определенно, также их заключат", - заявил Остин во время пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о заявлении G7 относительно предоставления гарантий безопасности Украине.

На прошлой неделе лидеры стран G7 выпустили совместное заявление о гарантиях безопасности Украине. В нем, в частности, сообщалось о готовности передавать этой стране современное вооружение.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что страны G7 будут вести с Украиной переговоры о двусторонних гарантиях в сфере безопасности, а также окажут помощь Киеву в укреплении вооруженных сил.

G7 Ллойд Остин Украина Пентагон США
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