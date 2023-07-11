В Кремле назвали потенциально опасным для Европы ускоренное принятие Украины в НАТО

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали потенциально опасным для Европы вариант ускоренного принятия Украины в НАТО.

"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать возможность сокращенной процедуры вступления Украины в НАТО.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры об условиях вступления Украины в НАТО продолжаются, и альянс рассматривает возможность освобождения Киева от реализации Плана действий по членству, создания совета Украина - НАТО и согласования долгосрочной программы помощи украинским вооруженным силам.

Отвечая на уточняющий вопрос, что может измениться в случае принятия Украины в НАТО по сокращенной процедуре, Песков сказал: "Наверно, удел политологов рассуждать на эти темы. Вряд ли мы можем к этим упражнениям присоединиться. Все-таки давайте дождемся конкретных решений. Мы с вами пока можем констатировать лишь различия в подходах ряда стран - членов альянса по этому вопросу. Какая именно точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшие дни".