Что случилось этой ночью: четверг, 20 июля

Гибель ребенка от удара БПЛА в Крыму, стрельба в Новой Зеландии, "Ференцварош" уволил Черчесова

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок. Кроме того, четыре административных здания получили повреждения.

- Два человека погибли из-за стрельбы в Новой Зеландии. Ранено еще шесть человек.

- "Ференцварош" расторг контракт с Черчесовым. Поводом стал вылет команды из первого раунда ЛЧ.

- "Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря. Ящик с иконой будут вскрывать согласно музейным правилам.

- Минобороны заявило, что с четверга будет считать идущие на Украину суда возможными перевозчиками военных грузов. Это связано с прекращением "зерновой сделки".