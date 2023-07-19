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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Икону "Троица" Андрея Рублева доставили из Храма Христа Спасителя в реставрационный центр имени И.Э.Грабаря, сообщила "Интерфаксу" заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова.

"Икону привезли. Ящик будут вскрывать завтра по музейным правилам", - сообщила Проханова.

Икона была перевезена в реставрационный центр из Храма Христа Спасителя компанией "Арт-курьер", осуществлявшей перевозку памятника из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 3 июня. Перед транспортировкой ее упаковали в специальный ящик для перевозки.

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Как ранее сообщалось, в центре икона будет находиться в специально оборудованном помещении, где соблюдается необходимый для нее температурно-влажностный режим. Также помещение оборудовано газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны.

Решения о необходимых консервационно-реставрационных мероприятиях в отношении иконы примут на заседании расширенного реставрационного совета.

12 июля в РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже уточнили на сайте РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву лавру. До передачи в Троице-Сергиеву лавру, икона будет на реставрации в Центре им. И.Э. Грабаря.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня икону успешно перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

Троица
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