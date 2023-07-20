Новый глава "АЛРОСА" Маринычев включен в SDN list

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава "АЛРОСА" Павел Маринычев включен в санкционный список США, сообщил Минфин США.

Маринычев был назначен на этот пост в середине мая 2023 года. Его предшественник Сергей Иванов, возглавлявший компанию с 2017 года, попал в SDN list в конце февраля 2022 года.

"АЛРОСА" была включена в SDN list в апреле 2022 года. Помимо этого, США запретили ввоз в страну бриллиантов из России, что не является критичным, так как основная масса российского сырья проходит переработку в Индии.

Включение в санкционный список США для физлица означает невозможность вести бизнес в США или с гражданами США и арест любых принадлежащих этому лицу активов в этой стране.