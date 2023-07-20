Под санкции США попали 18 россиян, более 90 организаций и 14 судов

В список попал Институт физических проблем имени П. Л. Капицы РАН и четыре организации в Киргизии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США расширили санкции против России, в списки попали 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов.

В частности, санкции ввели против таких научных учреждений как Федеральный исследовательский центр "Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук", Институт физических проблем имени П. Л. Капицы РАН, Институт космических исследований РАН, АО "Национальный Центр Лазерных Систем и Комплексов".

Под санкциями оказался целый ряд предприятий оборонного комплекса, в том числе АО "НПО "Курганприбор", Климовский специализированный патронный завод, Тамбовский пороховой завод, Казанский пороховой завод.

Ограничения коснулись также энергетической и горнодобывающей отрасли РФ. В "черные списки" внесли АО "Нефтегазавтоматика", АО "Сибирская Сервисная Компания", АО НПП "ВНИИГИС", поставщик и изготовитель нефтегазового оборудования "ПКФ-ГазНефтеМаш", ООО ЧОП "Газпром охрана". Санкции ввели против компании "АК Микротех", оказывающей инженерные консультационные услуги, и ООО "КосмосАвиа", занимающейся поставкой запчастей для гражданской авиации.

Также под санкции попали четыре организации в Киргизии, которые, по оценке Вашингтона, позволяли оборонному сектору России получать иностранную продукцию двойного назначения - электронные компоненты, средства автоматизации, полупроводники, компьютерные программы.

Кроме того, США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность".

В SDN-list также включен банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Параллельно OFAC выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября).

Санкционный список США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.

В SDN List попали первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

Под санкциями отныне находятся и замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава Счетной палаты, тоже попал под американские санкции. Экс-глава Минфина вошел в масштабное обновление российского сегмента SDN List, опубликованное в четверг. Сейчас Кудрин является советником по корпоративному развитию в "Яндексе".

В санкционный список Минфина США также добавлен гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"Сегодняшние санкции являются еще одним шагом в наших усилиях по ограничению военного потенциала РФ, ее возможностей получать продукцию для снабжения военных и экономическую прибыль", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.