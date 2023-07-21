Кишинев попросил доступ к расследованию убийства лидера приднестровских коммунистов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Делегация Молдавии попросила Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по приднестровскому урегулированию допустить ее специалистов к расследованию под эгидой ОБСЕ убийства приднестровского оппозиционера Олега Хоржана, сообщили "Интерфаксу" в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

Делегация обосновала свое предложение тем, что убийство произошло в селе Суклея, которое находится в Зоне безопасности, подконтрольной ОКК. Такое расследование соответствовало бы принципам сотрудничества между Миссией ОБСЕ в Молдавии и ОКК, подписанных в декабре 2004 года, говорится в сообщении.

"Мы решительно осуждаем преступные действия, унесшие жизнь человека, и запрашиваем доступ к делу для специалистов правоохранительных органов с целью осуществления действий уголовного преследования в соответствии с законодательством", - заявила делегация.

Следственный комитет Приднестровья и Прокуратура Молдавии начали расследование гибели Хоржана, однако у молдавских правоохранителей нет доступа в Приднестровский регион. Ранее, тираспольский лидер Вадим Красносельский заявил послу Евросоюза в Молдавии Янису Мажейксу, что в случае необходимости следственные органы региона обратятся за помощью в МВД Молдавии.

Об убийстве приднестровского оппозиционера стало известно 17 июля, после того, как его семья сообщила об этом в правоохранительные органы. Он был найден убитым в собственном доме рядом с открытым пустым сейфом.

Хоржан был лидером Союза оппозиционных сил Приднестровья, председателем приднестровской компартии, экс-депутатом Верховного совета Приднестровья. Он резко критиковал власти Приднестровья. В 2017 году он начал активно сотрудничать с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном и возглавляемой им Партией социалистов. С 2018 по 2022 годы Хоржан отбывал приговор по обвинению в насильственных действиях в отношении представителя власти за потасовку с милиционерами после митинга.

В середине июля 2023 года Хоржан подписал декларацию о сотрудничестве с непарламентской оппозиционной в Молдавии партией "Гражданский конгресс". Это первый подобный документ о сотрудничестве между политическими партиями с двух берегов Днестра.