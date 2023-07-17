Зюганов сообщил об убийстве лидера компартии Приднестровья

Олег Хоржан был застрелен в своем доме, возбуждено уголовное дело

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан.

"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в понедельник на пресс-конференции.

Хоржан являлся лидером приднестровской компартии и экс-депутатом Верховного совета Приднестровья.

Со своей стороны в Генинспекторате полиции МВД Молдавии сообщили, что "гражданин Хоржан найден застреленным в собственном доме".

"Полиция Молдавии предпринимает все необходимые следственные действия в части расследования убийства", - отмечается в сообщении.

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в свою очередь сообщили о возбуждении уголовного дела.

"17 июля примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства - в частном доме в селе Суклея - обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По их данным, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Труп Олега Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст", - добавили в ведомстве.

Лидер Союза оппозиционных сил Приднестровья, председатель местной Коммунистической партии Олег Хоржан находился в жесткой оппозиции к властям Приднестровья. В 2017 году он начал активно сотрудничать с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном и возглавляемой им Партией социалистов. После этого, был задержан милицией Приднестровья за организацию акции протеста. Под предлогом неповиновения органам правопорядка и "насильственных действий в отношении представителя власти", его осудили на четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

Международные структуры называли дело Хоржана политическим и призывали руководство Приднестровья его освободить. Летом 2020 года Высшая судебная палата Молдавии признала незаконным вынесенный Хоржану приговор. Он вышел на свободу в декабре 2022 года.

На прошлой неделе Хоржан подписал декларацию с непарламентской оппозиционной в Молдавии партии "Гражданский конгресс" "о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра".