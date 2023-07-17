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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Лидера приднестровских коммунистов могли убить при разбойном нападении

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве в непризнанной Приднестровской молдавской республике лидера компартии Олега Хоржана рассматривает версию, связанную с разбойным нападением, сообщает Следственный комитет Приднестровья.

Тело убитого в его кабинете утром 17 июля нашла его бывшая жена. Судмедэксперт нашел на теле множественные колотые ранения шеи и спины, а также следы ударов твердым предметом по голове. По данным следствия, сейф в кабинете был открыт и пуст.

Убийство расследуют в Тирасполе. Правоохранители Молдавии тоже начали расследование, однако у них нет доступа в Приднестровский регион. Бюро реинтеграции при правительстве Молдавии предложило создать следственную комиссию под эгидой миссии ОБСЕ для расследования обстоятельств убийства Хоржана.

Хоржан был лидером Союза оппозиционных сил Приднестровья, председателем приднестровской Компартии, экс-депутатом Верховного совета Приднестровья. Он резко критиковал власти Приднестровья. В 2017 году он начал активно сотрудничать с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном и возглавляемой им Партией социалистов. С 2018 по 2022 годы Хоржан отбывал приговор по обвинению в насильственных действиях в отношении представителя власти за потасовку с милиционерами после митинга.

В середине июля 2023 года Хоржан подписал декларацию о сотрудничестве с непарламентской оппозиционной в Молдавии партией "Гражданский конгресс". Это первый подобный документ о сотрудничестве между политическими партиями с двух берегов Днестра.

О гибели Хоржана ранее в России сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

ОБСЕ Молдавия Приднестровье Олег Хоржан Геннадий Зюганов
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