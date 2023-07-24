СК Приднестровья назвал главного подозреваемого в убийстве лидера местной компартии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) Приднестровья считает объявленного в розыск жителя Дубоссар Андрея Думиникэ главным подозреваемым в убийстве оппозиционера, лидера компартии региона Олега Хоржана, сообщил в понедельник на брифинге глава СК Вячеслав Брынзарь.

По данным следствия, они вместе "отбывали наказание в местах лишения свободы, и после освобождения поддерживали тесные отношения друг с другом".

"Тесное общение Хоржана и Думиникэ подтверждается показаниями свидетелей, а также входящими и исходящими звонками. Также есть информация о том, что после освобождения из тюрьмы Думиникэ посещал дом, в котором нашли тело Хоржана. К тому же, незадолго до преступления оба общались через WhatsApp. За несколько минут до преступления Думиникэ звонил по мессенджеру Хоржану. Возможно, этот звонок и стал причиной того, что убитый впустил нападавших", - сказал следователь.

Он сообщил, что, по данным экспертизы, преступников было несколько - как минимум, трое.

"Телесные повреждения причинялись с целью получить код сейфа и ключ. Вполне возможно, что с учётом комплекции, телосложения убитого была обоюдная драка. Ещё раз подчеркну, все эти телесные повреждения характерны для таких преступлений, когда хотят сломить сопротивление, подавить волю для совершения разбойного нападения и похищения средств, но никак не характерны для убийства", - подчеркнул Бынзарь.

Он подтвердил, что для поимки подозреваемых следствие обратилось в Молдавию, у которой есть больше инструментов для поиска преступников, включая их розыск через Интерпол. Бынзарь сообщил, что в ходе расследования собрано уже три тома материалов, и следственные органы Приднестровья готовы предоставить их Кишиневу.

Между тем учредитель правозащитной организации "Право на справедливость" Павел Григорчук заявил в соцсетях, что Думиникэ давно уже выехал за границу, живет во Франции и в Молдавию не возвращался. Отметив, что такого "виновного" невозможно найти.

"На самом деле, объявленный подозреваемым Андрей Думиникэ уже давно живёт в Европе, о чём есть соответствующие печати в его паспорте. Он физически не мог находиться на территории непризнанного Приднестровья. Более того, версия о грабеже не выдерживает никакой критики, так как в открытом сейфе, у которого был найден зверски убитый Олег Хоржан, были найдены украшения. Другие ценные вещи в доме Хоржана в ночь убийства также остались нетронутыми", - написал правозащитник.

Об убийстве приднестровского оппозиционера стало известно 17 июля, после того, как его семья сообщила об этом в правоохранительные органы. Он был найден утром убитым в собственном доме. В МВД Приднестровья сообщили, что тело Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым пустым сейфом.

Хоржан был лидером Союза оппозиционных сил Приднестровья, председателем приднестровской компартии, экс-депутатом Верховного совета Приднестровья. Он резко критиковал власти Приднестровья. В 2017 году он начал активно сотрудничать с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном и возглавляемой им Партией социалистов. С 2018 по 2022 годы Хоржан отбывал приговор по обвинению в насильственных действиях в отношении представителя власти за потасовку с милиционерами после митинга.

В середине июля 2023 года Хоржан подписал декларацию о сотрудничестве с непарламентской оппозиционной в Молдавии партией "Гражданский конгресс". Это первый подобный документ о сотрудничестве между политическими партиями с двух берегов Днестра.