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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Иране назвали новые санкции ЕС за поставки Тегераном дронов в РФ безосновательными

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В МИД Ирана опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов, сообщает агентство "Тасним".

"Как мы говорили официально несколько раз, заявления об экспорте иранских дронов в Россию для использования против Украины являются безосновательными", - сказал представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"К сожалению, Запад пытается продолжать неэффективную и неудачную политику по введению санкций против иранского народа, исходя из политических мотивов и прибегая к лживым и недоказанным утверждениям", - отметил он.

Канаани сказал, что Тегеран сохраняет за собой право дать пропорциональный ответ на эти шаги.

Накануне ЕС в рамках новых антироссийских санкций внес в черные списки шесть граждан Ирана, а также запретил экспорт в Иран компонентов, используемых для изготовления беспилотников.

Западные страны утверждают, что РФ применяла и применяет иранские беспилотники в ходе операции на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

ЕС Иран Украина
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