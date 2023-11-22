Песков отказался комментировать военно-техническое сотрудничество с Ираном

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев заявление Белого дома о том, что Иран может предоставить России баллистические ракеты для использования в зоне СВО.

Накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом обеспокоен тем, что Иран "рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования на Украине".

На вопрос, как в Кремле могут прокомментировать это заявление Кирби, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Никак. Я не думаю, что это следует комментировать".

По словам Пескова, у России и Ирана "развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества".

"Но эту информацию мы никак не комментируем", - заключил пресс-секретарь президента.