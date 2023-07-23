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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Столтенберг проведет 26 июля Совет НАТО-Украина

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет в среду, 26 июля, заседание Совета НАТО-Украина на уровне постпредов по просьбе украинской стороны, сообщает в воскресенье телеканал RTBF со ссылкой на официального представителя альянса Оану Лунгеску.

Цель встречи - "проконсультироваться относительно последнего развития событий и обсудить транспортировку украинского зерна по Черному морю", - приводит канал слова представителя НАТО.

Совет НАТО-Украина был учрежден на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

RTBF также ссылается на телефонный разговор Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся незадолго до объявления о созыве совета. Согласно сообщению генсека НАТО в соцсетях, они обсуждали выход РФ из черноморской зерновой инициативы.

Украина НАТО Йенс Столтенберг
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