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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Президент Польши допустил присоединение Украины к НАТО через несколько лет

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина станет членом НАТО через несколько лет, сейчас это невозможно из-за продолжающегося там конфликта.

Военная операция на Украине

"Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноправным членом нашего альянса, блока НАТО", - сказал он журналистам в среду, комментируя принятое в Вильнюсе решение лидеров НАТО относительно членства Украины.

Накануне лидеры альянса договорились, что приглашение Украине вступить в НАТО будет сделано, когда об этом договорятся все страны блока, а Киев выполнит определенные условия.

"На мой взгляд, этого совершенно недостаточно", - заявил Дуда.

По его оценке, принятые во вторник решения не добавили ясности в вопросе вступления Украины в НАТО.

"Очень сложно составить график и практически невозможно, имея в виду, что нам нужно единство для принятия решений в НАТО, сейчас говорить о полноправном членстве Украины", - отметил президент Польши.

Он подчеркнул, что в настоящее время это невозможно из-за продолжающегося конфликта и обязательств по коллективной обороне в Североатлантическом союзе.

Альянс решил не требовать от Украины Плана действий по членству (ПДЧ), принял решение о создании Совета Украина-НАТО и утвердил долгосрочный план поддержки вооруженных сил Украины.

Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что все страны НАТО придерживаются точки зрения, что Украину нельзя принять в организацию пока в этой стране идут боевые действия.

Одновременно с тем, по его словам, для потенциального приема в НАТО Украина должна модернизировать до определенного уровня свои институты в сфере обороны и безопасности, усилить органы государственного управления, в том числе для борьбы с коррупцией. Генсек напомнил, что подобные требования предъявляли при каждом новом расширении альянса в отношении его будущих членов.

Он пояснил, что лишь таким образом можно обеспечивать взаимодополняемость между вооруженными силами разных членов альянса.

Анджей Дуда НАТО Йенс Столтенберг Украина Польша
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