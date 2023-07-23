Что произошло за день: воскресенье, 23 июля

Переговоры Путина и Лукашенко, пожар на острове Родос, решение Маска поменять логотип Twitter, победа "Спартака" в матче с "Оренбургом"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Лукашенко начали переговоры. Президент РФ заявил, что они могут продлиться полтора-два дня. В ходе официальной части встречи стороны заявили о провале украинского контрнаступления, о рекордном количестве уничтоженной за сутки иностранной техники, а также о больших потерях, которые несут иностранные наемники. Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" "хотят идти на Варшаву", и сообщил Путину, что привез карту переброски вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

- Йенс Столтенберг проведет 26 июля заседание Совета НАТО-Украина. Обсуждаться будет, в частности, транспортировка украинского зерна по Черному морю.

- Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора. Позднее в воскресенье он записал видеообращение, в котором рассказал о хорошем самочувствии и о готовности уже в понедельник возобновить работу.

- Из-за природных пожаров на острове Родос эвакуировали 19 тысяч человек. В правительстве Греции заявили, что это самая крупная подобная операция в истории страны. Пожары возникли на фоне аномальной жары.

- Маск ищет варианты для нового логотипа Twitter. По мнению владельца соцсети, ей нужен логотип, в котором бы обыгрывалась латинская буква "икс".

- "Спартак" победил "Оренбург" в первом туре РПЛ. Игра закончилась со счетом 3:2.

- Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Швеции. Он нанес поражение норвежцу Касперу Рууду.