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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

На севере Крыма остановлено движение поездов и автотранспорта после атаки БПЛА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Джанкойском районе Крыма остановлено движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь после атаки дронов и попадания в склад боеприпасов, сообщил глава республики Сергей Аксенов и пообещал, что Минтранс региона опубликует схемы объезда.

Движение приостановили из соображений безопасности, добавил он.

В пресс-службе оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) "Интерфаксу" подтвердили, что перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов. Пути не повреждены.

Ранее Аксенов сообщил, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников, один попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе и обломки еще одного повредили частный дом в Кировском районе.

Людей, которые живут в радиусе 5 км вокруг склада боеприпасов, эвакуируют.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ГСЭ Джанкой Крым Минтранс Сергей Аксенов
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