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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

В Крыму пассажирам остановленных поездов предложат пересесть на автобусы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Два поезда следуют с опозданием в связи с остановкой движения на перегоне в Джанкойском районе на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Пассажирам предложат пересесть на автобусы.

"Следует с опозданием поезд 92 Москва - Севастополь и поезд 316 Адлер - Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная", - сообщает телеграм-канал ГСЭ.

Перевозка пассажиров поездов в Джанкойском районе будет организована "по мультимодальной схеме поезд-автобус-поезд", сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Движение поездов в Джанкойском районе и движение по автотрассе Джанкой - Симферополь приостановили после атаки дронов и попадания в склад боеприпасов. Население в радиусе 5 км вокруг склада эвакуируют.

Джанкой Крым ГСЭ Севастополь Симферополь
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