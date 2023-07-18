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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Польша перебросила к границе с Белоруссией две военные бригады

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Польша перебросила к границе с Белоруссией две военные бригады, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы знаем, что группа "Вагнера" была переброшена в Беларусь. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая - Белой Подляске, то есть возле границы", - уточнил Блащак.

Мариуш Блащак Польша Белоруссия Вагнер
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