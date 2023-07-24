В Дании ультранационалисты сожгли Коран близ посольства Ирака

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Активисты ультранационалистической организации "Датские патриоты" сожгли Коран перед посольством Ирака в Копенгагене, передают в понедельник западные СМИ.

Двое мужчин пришли к зданию посольства в понедельник утром и задокументировали процесс сожжения священного для мусульман писания.

На минувшей неделе активисты той же организации провели аналогичную акцию и транслировали ее в онлайн-режиме на Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Группа "Датские патриоты" известна оскорбительными высказываниями в адрес ислама. Ранее ее представители оскверняли турецкий флаг и Коран перед посольством Турции в Копенгагене.

В Ираке ранее этим летом раскритиковали Швецию за то, что власти этой страны не препятствуют акциям по сожжению Корана.