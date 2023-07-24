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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Алжир выразил протест Дании и Швеции в связи с сожжениями Корана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В министерство иностранных дел Алжира были вызваны посол Дании и временный поверенный в делах Швеции, которым выразили протест в связи с актами сожжения Корана в этих странах, сообщает алжирский МИД.

"В связи с увеличением актов сожжения Священного Корана в Копенгагене и Стокгольме министерство иностранных дел объявило о вызове посла Дании в Алжире и временного поверенного в делах посольства Швеции в Алжире, чтобы передать протест и осуждение Алжира в отношении этих аморальных действий, оскорбляющих мусульманскую религию и провоцирующих мусульман по всему миру", - говорится в коммюнике алжирского МИД, распространённом в понедельник.

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"Обоих дипломатов также проинформировали, что подобное возмутительное поведение не имеет никакого отношения к свободе выражения мнений. И недопустимо защищать организаторов таких действий во имя свободы", - подчеркивается в документе.

Алжирские власти призвали обе страны "принять необходимые меры", чтобы положить конец этим действиям, "неприемлемым для монотеистических религий и международных законов".

На прошлой неделе власти Ирака призвали мусульманские страны отреагировать на акции с сожжением Корана в скандинавских странах. Ситуация осложнилась после того, как в ответ на разрешение полиции Стокгольма на проведение акции, в ходе которой планировалось сжечь Коран, протестующие в Багдаде предприняли штурм посольства Швеции. Премьер Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани принял решение о высылке из страны шведского посла и об отзыве временного поверенного в делах Ирака из Стокгольма. В пятницу и в понедельник акции с сожжением Корана прошли у здания посольства Ирака в Копенгагене.

Алжир Дания Швеция
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