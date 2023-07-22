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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Датские радикалы сожгли Коран у здания иракского посольства в Копенгагене

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Представители ультранационалистической группы "Датские патриоты" провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене, в ходе которой сожгли Коран, сообщает в субботу "Анадолу".

По данным агентства, они заявили, что организовали акцию в знак протеста против недавнего нападения на шведское посольство в Багдаде.

Акция проходила под усиленной охраной полиции и в присутствии представителей СМИ. Ее также транслировали в прямом эфире через аккаунт группы в соцсети.

Группа "Датские патриоты" известна оскорбительными высказываниями в адрес ислама. Ранее ее представители оскверняли турецкий флаг и Коран перед посольством Турции в Копенгагене, напоминает "Анадолу".

Нападение на посольство Швеции в Багдаде совершили протестующие ранее на этой неделе после того, как стало известно, что шведские власти дали разрешение на проведение акции в Стокгольме, на которой планировалось сжечь Коран.

Дания Ирак Швеция Коран
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