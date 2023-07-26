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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Военные РФ сообщили о 24 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии заявили во вторник о 12 случаях нарушения западной международной коалицией протоколов о деконфликтации, связанных с полетами беспилотников.

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль" и парой истребителей "Тайфун" "коалиции".

США Сирия Россия
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