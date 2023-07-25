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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Военные РФ сообщили о 23 нарушениях со стороны международной коалиции в небе над Сирией

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные зафиксировали восемь нарушений воздушного пространства Сирии за сутки истребителями F-16 и "Рафаль" западной коалиции и 15 случаев нарушения ее беспилотниками режима деконфликтации, сообщил в понедельник замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 и парой истребителей "Рафаль" коалиции", - сказал Гуринов.

Кроме того, по его словам, "со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 15 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

США Сирия Россия
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