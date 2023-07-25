В США заявили о повреждении американского дрона из-за действий самолета РФ в Сирии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник США MQ-9 во время полета над Сирией получил повреждения из-за действий российского военного самолета, заявило во вторник командование американских ВВС.

В сообщении командования говорится, что 23 июля "российский истребитель летел на опасно близком расстоянии от американского БПЛА MQ-9, выполнявшего задание в рамках миссии по борьбе против ИГ ("Исламское государство" - террористическая группировка, запрещена в РФ)".

По утверждению американской стороны, российский самолет "произвел отстрел ложных тепловых целей, находясь над БПЛА, когда расстояние между летательными аппаратами составляло лишь несколько метров. Одна из российских ложных тепловых целей задела американский MQ-9, сильно повредив пропеллер".

В сообщении указывается, что беспилотник, тем не менее, смог продолжить полет и вернуться на базу.