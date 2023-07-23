В ЦПВС заявили об опасном сближении беспилотника коалиции с самолетами ВКС РФ в Сирии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат международной коалиции во главе с США произвел опасное сближение с самолетами ВКС РФ в небе над Сирией, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующий сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов в воскресенье.

"Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб. Российскими пилотами фиксировалось воздействие системами наведения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны", - заявил Гуринов.

При этом, по его словам, российские летчики своевременно предприняли "необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами "коалиции".

Гуринов сообщил, что со стороны коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано десять случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 "коалиции", - сказал он.