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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

МИД Молдавии решил сократить численность персонала российского посольства

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на заседании правительства заявил о намерении ограничить количество аккредитованных в Кишиневе российских дипломатов.

"Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России. Я делаю это официальное объявление сейчас. Представители посольства уже проинформированы", - сказал он.

По его словам, это связано с динамикой отношений в последнее время, а также с опубликованным накануне журналистским расследованием о разведывательной деятельности России в Молдавии.

"Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе, когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно", - подчеркнул Попеску.

В связи с этим "шпионским скандалом" в МИДЕИ 26 июля был вызван российский посол Олег Васнецов для дачи разъяснений относительно создавшейся ситуации. Ему сообщили, что "в зависимости от дальнейшего развития событий власти Молдавии рассмотрят несколько вариантов реагирования".

Хроника 15 апреля 2021 года – 26 июля 2023 годаДипломатическое противостояние
МИД Нику Попеску Молдавия МИДЕИ Олег Васнецов
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