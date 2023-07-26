МИД Молдавии решил сократить численность персонала российского посольства

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на заседании правительства заявил о намерении ограничить количество аккредитованных в Кишиневе российских дипломатов.

"Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России. Я делаю это официальное объявление сейчас. Представители посольства уже проинформированы", - сказал он.

По его словам, это связано с динамикой отношений в последнее время, а также с опубликованным накануне журналистским расследованием о разведывательной деятельности России в Молдавии.

"Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе, когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно", - подчеркнул Попеску.

В связи с этим "шпионским скандалом" в МИДЕИ 26 июля был вызван российский посол Олег Васнецов для дачи разъяснений относительно создавшейся ситуации. Ему сообщили, что "в зависимости от дальнейшего развития событий власти Молдавии рассмотрят несколько вариантов реагирования".