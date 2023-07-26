Песков заявил, что сокращения Молдавией числа сотрудников посольства РФ не оставят без ответа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Руководство Молдавии сознательно ухудшает отношения с Россией, такие шаги не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии. Но само руководство рубит все канаты. Это плохо", - сказал Песков журналистам в среду, комментируя сообщения о том, что Молдавия сокращает численность российской дипмиссии.

По его мнению, этот шаг - продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к РФ. Он выразил сожаление в связи с тем, что "Кишинёв сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние".

"Разумеется подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности", - сказал Песков.

Ранее в среду стало известно, что персонал российского посольства в Молдавии будет сокращен втрое - с более чем 80 сотрудников до 25 человек. Отмечалось, что молдавские власти приняли решение об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства России в Кишиневе с численностью дипломатической миссии Молдавии в Москве.