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Канада сократит производство злаков в 2023 году из-за засухи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В 2023 году Канада сократит производство рапса, а также таких злаков, как пшеница, ячмень и овес на фоне засухи в западных провинциях, говорится в прогнозе Статистической службы страны.

Урожай пшеницы, как ожидается, снизится на 14,2% в годовом выражении - до 29,5 млн тонн, при этом уборочная площадь возрастет на 5,6% и составит 26,3 млн акров (106,4 тыс. кв. километров).

Общая отрицательная динамика показателя в значительной мере обусловлена сокращением урожая яровой пшеницы, который оценивается в 22,1 млн тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Производство ячменя упадет на 20,7% - до 7,9 млн тонн, а овса - на 53,5%, до 2,4 млн тонн, самого низкого уровня за более чем десятилетний период.

Объем произведенного в текущем году рапса сократится на 6,1% - до 17,6 млн тонн.

В то же время урожай кукурузы на зерно увеличится на 1,3%, до 14,7 млн тонн, за счет возросших на 4,1% уборочных площадей, которые компенсируют снижение урожайности на 2,7%, до 156,1 бушеля с акра.

Производство сои вырастет на 2,9% год к году - до 6,7 млн тонн. Как и в случае с кукурузой, негативные последствия падения урожайности (-3,5%, до 44,3 бушелей с акра), будут отчасти ослаблены благодаря увеличению уборочных площадей, на 6,8%.

Окончательные данные по производству сельскохозяйственных культур в Канаде в 2023 году будут опубликованы 4 декабря.

Канада
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